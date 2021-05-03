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Buta Airways начнет выполнять спецрейсы в Астрахань

Buta Airways начнет выполнять спецрейсы в Астрахань С 3 июня низкобюджетный авиаперевозчик Buta Airways начнет выполнять специальные рейсы из Баку в Астрахань.
Туризм
3 мая 2021 г. 15:45
Buta Airways начнет выполнять спецрейсы в Астрахань

С 3 июня низкобюджетный авиаперевозчик Buta Airways начнет выполнять специальные рейсы из Баку в Астрахань.

Как сообщает Report, полеты по направлению Баку-Астрахань-Баку будут выполняться один раз в неделю – по четвергам.

В связи с введенными ограничениями и правилами эпидемиологической ситуации в стране, авиакомпания предлагает билеты только по двум тарифам – "Стандарт" и "Супер". В оба тарифа включены бесплатные опции выбора места и регистрации в аэропорту.

Билеты на эти рейсы доступны на официальном сайте перевозчика (по тарифам "Супер" и "Стандарт"), а также в аккредитованных агентствах авиакомпании (только по тарифу "Супер").

Стоимость авиабилетов начинается с 55 евро.

Указанные рейсы в период пандемии обслуживаются в Терминале 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев как на вылет, так и на прилет.

К перевозке будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Пассажирам рейса по направлению Баку-Астрахань следует:

- иметь право въезда на территорию России. Правила въезда в Россию в период пандемии представлены на сайте авиакомпании по ссылке: https://www.butaairways.az/ru/covid/russia

- следует получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Список клиник в Азербайджане, в которых можно сдать тест на COVID-19, опубликован на сайте авиакомпании: https://www.butaairways.az/ru/covid/clinics

Пассажирам рейса по направлению Астрахань-Баку следует:

- проверить право въезда в Азербайджан. Список категорий лиц, которым разрешен въезд в Азербайджан, представлен на странице по ссылке: https://www.butaairways.az/ru/covid/azerbaijan

- получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. На результате теста рекомендуется наличие QR-кода, который будет проверяться на стойках регистрации.

Со списком клиник, где можно сдать тест на коронавирусную инфекцию (COVID-19) в России можно также ознакомиться на этой странице: https://www.butaairways.az/ru/covid/russia

В соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, все прибывшие авиарейсами в Баку пассажиры в течение двух недель должны будут находиться в самоизоляции.

Пассажирам обоих направлений следует убедиться, что результат теста на COVID-19 действителен в течение 48 часов до вылета рейса.

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции и в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, встречающие и провожающие пассажиров граждане в здание аэровокзала допускаться не будут.

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Версия на английском языке Buta Airways to operate special flights to Astrakhan 
Версия на азербайджанском языке "Buta Airways" Həştərxana xüsusi reyslərin yerinə yetirilməsinə başlayır

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