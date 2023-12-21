Будет создано мобильное приложение "Ичеришехер"

Будет создано мобильное приложение, связанное с Управлением государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Будет создано мобильное приложение Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер".

Как сообщает Report, целью создания приложения является сбор информации о посетителях, обеспечение связи с ними, а также качественного, быстрого сервиса и управления на основе данных.

В мобильном приложении появится онлайн-карта Ичеришехер, с помощью которой можно будет "прогуляться" по окрестностям, спланировать новую поездку и поделиться этой поездкой с другими пользователями внутри приложения, а также оценить места (1-5 баллов/звезд).

Кроме того, пользователи мобильного приложения смогут получить информацию о музеях, галереях, отелях, ресторанах и других объектах в Ичеришехер. Его пользовательский интерфейс и контент будут разработаны на азербайджанском и английском языках.