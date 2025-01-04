Британский журнал включил Азербайджан в список 25 лучших туристических направлений

Ведущий британский журнал о путешествиях Wanderlust включил Азербайджан в список 25 лучших туристических направлений 2025 года за уникальный культурный опыт, предлагаемый туристам.

Ведущий британский журнал о путешествиях Wanderlust включил Азербайджан в список 25 лучших туристических направлений 2025 года за уникальный культурный опыт, предлагаемый туристам.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, список составлен с учетом предоставления посетителям менее известных, но сложных маршрутов, которые находятся вдали от популярных туристических мест.

Кроме Азербайджана, в список Wanderlust вошли такие направления, как ОАЭ (Абу-Даби), Канада (Альберта), Бермуды, Колумбия, Хорватия (Дубровник), Сингапур, Руанда, Словения, Австралия (Национальный парк Улуру-Ката Тьюта), Узбекистан, Литва (Вильнюс) и другие.