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Британский журнал включил Азербайджан в список 25 лучших туристических направлений

Британский журнал включил Азербайджан в список 25 лучших туристических направлений Ведущий британский журнал о путешествиях Wanderlust включил Азербайджан в список 25 лучших туристических направлений 2025 года за уникальный культурный опыт, предлагаемый туристам.
Туризм
4 января 2025 г. 13:00
Британский журнал включил Азербайджан в список 25 лучших туристических направлений

Ведущий британский журнал о путешествиях Wanderlust включил Азербайджан в список 25 лучших туристических направлений 2025 года за уникальный культурный опыт, предлагаемый туристам.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, список составлен с учетом предоставления посетителям менее известных, но сложных маршрутов, которые находятся вдали от популярных туристических мест.

Кроме Азербайджана, в список Wanderlust вошли такие направления, как ОАЭ (Абу-Даби), Канада (Альберта), Бермуды, Колумбия, Хорватия (Дубровник), Сингапур, Руанда, Словения, Австралия (Национальный парк Улуру-Ката Тьюта), Узбекистан, Литва (Вильнюс) и другие.

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Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniyanın aparıcı səyahət jurnalı Azərbaycanı ən yaxşı 25 turizm istiqaməti siyahısına daxil edib

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