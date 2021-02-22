Британия откроет авиасообщение с другими странами не раньше середины мая

Великобритания возобновит полноценное авиасообщение с другими странами не ранее 17 мая

Великобритания возобновит полноценное авиасообщение с другими странами не ранее 17 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в представленном правительством страны в понедельник плане поэтапной отмены ограничений, вызванных пандемией COVID-19.

В документе указано, что рабочая группа при правительстве 12 апреля "представит отчет с рекомендациями, направленными на то, чтобы как можно скорее вернуться к международным поездкам, контролируя при этом риски, связанные с завозными случаями заболевания и вариантами коронавируса, вызывающими озабоченность". "После этого правительство определит, когда следует возобновить международные поездки, что произойдет не ранее 17 мая", - отмечается в тексте плана. Точные сроки будут зависеть от эпидемической ситуации в других странах и мире в целом, а также хода программы вакцинации населения королевства.

В настоящий момент британцам запрещены все поездки за рубеж, за исключением жизненно необходимых, например по работе. Соответственно, в страну нельзя въехать иностранным туристам - лишь обладателям вида на жительство или долгосрочных виз. Лица, прибывающие из 33 государств, в том числе Португалии, ОАЭ, всех стран Южной Америки, ЮАР и соседних с ней стран, обязаны провести 10 дней карантина в гостинице за свой счет.

Британское правительство подчеркивает необходимость скорейшего возобновления работы национальной туротрасли, ежегодно приносящей экономике королевства 22 млрд евро (31 млрд долларов США) и обеспечивающей около полумиллиона рабочих мест.