Ботанические сады Омана скоро откроются для туристов

Работа над проектом ботанических садов в Омане продолжается, в скором времени они откроются для туристов.

Работа над проектом ботанических садов в Омане продолжается, в скором времени они откроются для туристов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил замминистра туризма султаната Аззан Кассим Мухаммед аль-Бусаиди на сессии "Все в парк! Стратегии и практики успеха креативных устойчивых городов" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Ботанические сады Омана - это очень интересно, это специфика целого региона. И сейчас, используя международные наилучшие практики, мы работаем над этим проектом, и скоро он откроется для туристов, жителей нашей столицы, для всех", - сказал он.

Замминистра туризма указал, что проект "полностью финансируется государством".

"Ботанические сады Омана - это витрина успеха Султаната Оман. Свыше 1 тыс. видов различных растений показаны в этом проекте. Что касается дизайна и конструирования, это нечто современное, даже, может быть, футуристическое", - подчеркнул замглавы ведомства.