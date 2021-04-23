О нас
Report Georgia
Аудио новости

Болгария открывает границы для туристов

Болгария открывает границы для туристов Для посещения страны будет необходимо иметь или сертификат о вакцинации от коронавируса, или отрицательный ПЦР-тест на COVID-19
Туризм
23 апреля 2021 г. 17:58
Болгария открывает границы для туристов

С 1 мая иностранные туристы смогут посетить Болгарию.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", для посещения страны будет необходимо иметь или сертификат о вакцинации от коронавируса, или отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, или определенного вида антигенный тест, или справку о перенесенном в последние шесть месяце заболевании.

«В связи с началом туристического сезона начиная с 1 мая разрешим доступ на территорию страны гражданам, которые должны иметь при себе любой из трех видов медицинских документов»,— сказал журналистам исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Костадин Ангелов.

По последним данным, в Болгарии зарегистрировано почти 400 тыс. случаев заражения и более 15 тыс. летальных исходов. В середине марта в стране был введен очередной карантин.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

AZAL открывает спецрейсы в Лондон
AZAL открывает спецрейсы в Лондон
22 апреля 2021 г. 19:54
Микаил Джаббаров: Хотим создать в Израиле туристическое бюро
Микаил Джаббаров: Хотим создать в Израиле туристическое бюро
22 апреля 2021 г. 19:47
Росавиация выдала разрешение на полеты из Санкт-Петербурга в Баку
Росавиация выдала разрешение на полеты из Санкт-Петербурга в Баку
22 апреля 2021 г. 15:19
Туристический сектор Грузии переживает кризис
Туристический сектор Грузии переживает кризис
22 апреля 2021 г. 13:55
Разработана стратегия для туристов, желающих наблюдать за птицами
ФотоРазработана стратегия для туристов, желающих наблюдать за птицами
21 апреля 2021 г. 15:58
Италия готовится к открытию границ для туристов
Италия готовится к открытию границ для туристов
20 апреля 2021 г. 13:48
Турпоток в Азербайджан сократился более чем в 4 раза
Турпоток в Азербайджан сократился более чем в 4 раза
20 апреля 2021 г. 13:08
Число выезжающих за границу граждан Азербайджана сократилось более чем в 8 раз
Число выезжающих за границу граждан Азербайджана сократилось более чем в 8 раз
20 апреля 2021 г. 12:54
Великобритания ужесточит правила въезда
Великобритания ужесточит правила въезда
19 апреля 2021 г. 20:13
Греция отменит семидневный карантин для туристов из некоторых стран
Греция отменит семидневный карантин для туристов из некоторых стран
15 апреля 2021 г. 20:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi