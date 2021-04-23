Болгария открывает границы для туристов

Для посещения страны будет необходимо иметь или сертификат о вакцинации от коронавируса, или отрицательный ПЦР-тест на COVID-19

С 1 мая иностранные туристы смогут посетить Болгарию.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", для посещения страны будет необходимо иметь или сертификат о вакцинации от коронавируса, или отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, или определенного вида антигенный тест, или справку о перенесенном в последние шесть месяце заболевании.

«В связи с началом туристического сезона начиная с 1 мая разрешим доступ на территорию страны гражданам, которые должны иметь при себе любой из трех видов медицинских документов»,— сказал журналистам исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Костадин Ангелов.

По последним данным, в Болгарии зарегистрировано почти 400 тыс. случаев заражения и более 15 тыс. летальных исходов. В середине марта в стране был введен очередной карантин.