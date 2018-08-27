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    Более трёх тысяч человек эвакуировали у статуи Свободы в США - ФОТО

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Из-за возгорания баллонов с пропаном на острове Либерти в Нью-Йорке эвакуировали около 3,4 тысячи человек.

    Как передает Report, по данным пожарной службы, возгорание могло возникнуть из-за ошибки строителей, один из них пострадал.

    Сейчас пожар потушен, туристы снова могут увидеть главную достопримечательность Нью-Йорка, которая находится на этом острове, — статую Свободы. Однако пожарные отмечают, что ситуация была очень опасной.

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