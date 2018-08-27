Более трёх тысяч человек эвакуировали у статуи Свободы в США - ФОТО

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Из-за возгорания баллонов с пропаном на острове Либерти в Нью-Йорке эвакуировали около 3,4 тысячи человек.

Как передает Report, по данным пожарной службы, возгорание могло возникнуть из-за ошибки строителей, один из них пострадал.

Сейчас пожар потушен, туристы снова могут увидеть главную достопримечательность Нью-Йорка, которая находится на этом острове, — статую Свободы. Однако пожарные отмечают, что ситуация была очень опасной.