Белый тигр убил сотрудника зоопарка в Японии

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Сотрудник зоопарка погиб в результате нападения белого тигра. Трагический инцидент произошел в японском городе Кагосима вечером 8 октября.

Как передает Report, об этом пишет ТАСС со ссылкой на Kyodo.

В загоне под открытым небом был обнаружен 40-летний мужчина с рваной раной шеи, которого оперативно доставили в местную больницу, однако врачам не удалось спасти пострадавшего.

В зоопарке по факту происшествия проводит соответствующая проверка. Выясняются обстоятельство ухода за животными и методы обращения с ними.