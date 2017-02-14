Белый дом откроют для посетителей в начале марта

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Белый дом, где живет и работает президент США, вновь откроется для экскурсий 7 марта.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба первой леди Меланьи Трамп.

Президентская резиденция по традиции была временно закрыта на время смены администрации в Вашингтоне.

"Я рада вновь открыть (двери) Белого дома сотням тысяч посетителей, которые посещают его ежегодно. Белый дом — это значимое историческое место, и мы рады разделить его красоту и историю", — приводит пресс-служба заявление супруги президента Дональда Трампа.

"Я буду реставрировать и сохранять один из самых известных символов нашей страны", — заверила Меланья Трамп.