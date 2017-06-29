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    BBC Travel опубликовало репортаж о Баку и достопримечательностях Абшерона

    Репортаж рассказывает о памятниках истории, таких как Гобустан, Ичеришехер, Атешгях, Янардаг© BBC

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Британское издание Би-би-си в своем разделе Travel ("Путешествие") опубликовало фоторепортаж о Баку и достопримечательностях Абшерона.

    Как сообщает Report, в репортаже особое внимание уделяется грязевым вулканам. Отмечается, что в Азербайджане сосредоточено 400 из 1000 грязевых вулканов мира.

    Кроме того, репортаж рассказывает о памятниках истории, таких как Гобустан, Ичеришехер, Атешгях, Янардаг.

    Авторы репортажа также рассказывают о мерах, проводимых для привлечения туристов в Азербайджан.

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