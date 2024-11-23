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Батуми номинирован на престижную награду World Travel Awards

Батуми номинирован на престижную награду World Travel Awards Черноморский курортный город Батуми (Аджария) номинирован на престижную награду World Travel Awards, известную как туристический Оскар, как всесезонное туристическое направление.
Туризм
23 ноября 2024 г. 12:21
Батуми номинирован на престижную награду World Travel Awards

Черноморский курортный город Батуми (Аджария) номинирован на престижную награду World Travel Awards, известную как туристический Оскар, как всесезонное туристическое направление.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал "Имеди".

Батуми придется конкурировать за награду с такими городами, как Мельбурн, Осло, Женева, Мюнхен, Аспен, Пекин и Уистлер.

Церемония награждения World Travel Awards запланирована 24 ноября на португальском острове Мадейра.

"На мероприятии выяснится, сможет ли Батуми завоевать новую награду после получения в прошлом году статуса всесезонного туристического направления Европы", - отмечено в сообщении Департамента туризма и курортов Аджарии.

С 2019 года Батуми шесть раз выигрывал престижную награду World Travel Awards.

Премия World Travel Awards проводится с 1993 года. Сотни номинаций и тысячи номинантов распределяются по разным категориям, континентам и странам. Сюда входят ведущие отели, туристические агентства, туристические достопримечательности, направления, туроператоры, а также судоходные, автомобильные и авиатранспортные компании.

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