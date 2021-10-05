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Бали начинает принимать иностранных туристов

Бали начинает принимать иностранных туристов Бали возобновит прием иностранных туристов с 14 октября, однако путешественникам по прибытии придется соблюдать восьмидневный карантин.
Туризм
5 октября 2021 г. 14:37
Бали начинает принимать иностранных туристов

Бали возобновит прием иностранных туристов с 14 октября, однако путешественникам по прибытии придется соблюдать восьмидневный карантин.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

"Власти Индонезии решили открыть аэропорт Денпасар на Бали для приема международных рейсов и иностранных туристов. Ослабление антикоронавирусных ограничений в стране будет проходить поэтапно, поэтому на первых порах путешественникам по прибытии на Бали придется соблюдать восьмидневный карантин за свой счет", - пишет издание.

Как отмечает портал, в ближайшее время власти решат, гражданам каких стран будет разрешен въезд на Бали на таких условиях.

В первую очередь правительство планирует разрешить въезд туристам из Южной Кореи, Японии, Сингапура и Новой Зеландии. По словам министра-координатора по морским делам и инвестициям Индонезии Лухута Бинсара Панджаитана, это должны быть страны с низким уровнем заболеваемости коронавирусом и стабильной эпидемиологической обстановкой. Также требования к тестированию в этих странах должны быть такие же или аналогичные тем, которые действуют в Индонезии. В стране одобрено использование вакцин производства компаний Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, а также российской "Спутник V".

Как сообщает портал, изначально правительство хотело открыть Бали для иностранных туристов в июле, но отказалось от этого плана, поскольку в стране резко возросло число зараженных коронавирусом. В настоящее время туристам въезд в Индонезию запрещен. На острова Индонезии могут приехать обладатели гостевых и краткосрочных виз VITAS (Visa tinggal terbatas). Для посещения страны путешественникам потребуется, помимо сертификата о вакцинации от коронавируса, справка с отрицательным результатом ПЦР-теста.

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Версия на английском языке Bali to reopen to foreign tourists

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