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Report Georgia

Балаханы превратится в новое туристическое направление

Балаханы превратится в новое туристическое направление По подсчетам, в Балаханы может быть организовано около 100 малых объектов по этим направлениям
Туризм
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3 июля 2020 г. 16:45
Балаханы превратится в новое туристическое направление

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA), Государственное агентство по туризму и ООО "Бакинская служба благоустройства" (Bakı Abadlıq Xidməti) будут сотрудничать в направлении превращения поселка Балаханы в новый туристический маршрут.

Как сообщает Report со ссылкой на KOBIA, сегодня председатель правления KOBIA Орхан Мамедов, директор Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев и директор Бакинской службы благоустройства Биннат Али Гасымов ознакомились с проведенными в Балаханы работами по благоустройству, туристическими возможностями поселка, провели обсуждения мероприятий, которые будут предприняты в рамках сотрудничества.

В рамках этого сотрудничества все три учреждения объединят свои усилия по превращению Балаханы в новое туристическое место, созданию новых туристических объектов, дальнейшему благоустройству поселка. Так, Государственное агентство по туризму будет поддерживать прокладку туристического маршрута. КOBIA будет способствовать созданию в Балаханы новых субъектов предпринимательства в сфере туризма, в частности, в области ремесел, услуг и торговли, а также содействовать реализации бизнес-инициатив в этой области. А Бакинская служба благоустройства еще больше расширит проводимые в поселке мероприятия по благоустройству.

Отметим, что Балаханы богат историко-культурными памятниками. Здесь много возможностей для поощрения развития ковроткачества, гончарства, изготовления национальной одежды, создания хостелов, торговли сувенирами, керамической посудой, коврами, музыкальными инструментами, сладостями и др. По подсчетам, в Балаханы может быть организовано около 100 малых объектов по этим направлениям.

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