Баку вошел в тройку популярных у российских туристов городов СНГ

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Баку стал третьим по популярности городом СНГ среди российских туристов. Как передает Report со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается в исследовании аналитического агентства "ТурСтат".

Самым популярным у российских туристов гордом СНГ является Минск, следом идет Астана.

В столицу Беларуси туристы едут в среднем на два с половиной дня. Средние траты составляют около 70 долларов в сутки. На втором месте — Астана (два дня, 85 долларов в сутки), на третьем — Баку (три дня, 78 долларов). Также в топ-10 вошли Ереван, Алма-Ата, Ташкент, Ашхабад, Киев, Кишинев и Бишкек.

Самыми дорогими оказались Астана и Баку, самыми дешевыми — Бишкек и Кишинев. Здесь туристы тратят по 32 и 35 долларов в сутки соответственно.

Отмечается, что рейтинг был составлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования.