Баку вошел в десятку самых романтичных городов Европы

Туристический портал ТурСтат ко Дню всех влюбленных, 14 февраля, представил рейтинг самых романтичных городов Европы, популярных для отдыха влюбленных пар и романтических поездок на выходные и уик-энд, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Баку в данном рейтинге занял восьмое место.

В тройку самых романтичных городов Европы вошли Санкт-Петербург, Париж и Минск.

За Санкт-Петербург и Париж как самые романтичные города Европы отдали по 23% голосов, за Минск - 8%, Баку - 5% голосов.

Рейтинг составлен по результатам интернет-опроса, проведенного в феврале этого года.