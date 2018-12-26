Баку вошел в десятку лучших туристических городов СНГ

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Российское аналитическое агентство "ТурСтат" составило рейтинг лучших туристических городов СНГ в зимний сезон 2019 года.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, в топ-10 городов СНГ у туристов зимой 2019 года вошли Минск в Беларуси, Баку в Азербайджане, Астана в Казахстане, Алматы в Казахстане, Ташкент в Узбекистане, Бишкек в Кыргызстане, Кишинев в Молдове, Душанбе в Таджикистане и Ашхабад в Туркменистане.

Рейтинг городов СНГ представлен по результатам анализа популярности турпоездок зимой 2018-2019 годов.

Также сообщается, что наибольшей популярностью у туристов стран СНГ пользуются туры на горнолыжные курорты Беларуси Логойск и Силичи, курорты Шахдаг и Туфандаг в Азербайджане, курорт Чимбулак в Алматы в Казахстане.

Для недорогих зимних туров в СНГ выбирают Узбекистан и Молдову. Туры на выходные дни и шопинг в СНГ выбирают в Баку и Астану. Туристы приезжают в города и страны СНГ зимой на 3-7 дней.