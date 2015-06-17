Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Баку включен в десятку лучших мест для путешествий в Европе в 2015 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении известного туристического сервисa Lonely Planet.

Согласно сервису, самым лучшим городом в Европе признан исландский Акюрейри. Далее следуют Лейпциг (ФРГ), Азорские острова (Португалия), Малага (Испания), Белград (Сербия), провинция Пьемонт (Италия). Столица Азербайджана расположилась на 7-ом месте.

В информации Lonely Planet отмечается, что Баку, расположенный между Россией и Ираном на Каспийском море, является одним из самых преображающихся городов континента. Отмечается, что старые советские постройки сменяются современными зданиями, наподобие дубайских. Также в заметке про Баку дается информация о Центре Гейдара Алиева, Пламенных башнях и Ичеришехер.

Десятку рейтинга замкнули Амстердам (Нидерланды), Тромсе (Норвегия), Порту (Португалия).