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    Баку в рейтинге городов СНГ для путешествий

    © Report

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Аналитическое агентство "ТурСтат" составило рейтинг лучших городов СНГ для весенних путешествий российских туристов.

    Как сообщает Report, рейтинг составлен по результатам анализа популярности турпоездок весной 2018 года.

    Минск, Астана и Баку лидируют в рейтинге весенних путешествий в страны СНГ.

    Топ-10 городов СНГ у туристов этой весной составляют Минск (Беларусь), Астана (Казахстан), Баку (Азербайджан), Ереван (Армения), Алматы (Казахстан), Ташкент (Узбекистан), Кишинев (Молдова), Бишкек (Кыргызстан), Душанбе (Таджикистан), Ашхабад (Туркменистан). 

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