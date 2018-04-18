Баку в рейтинге городов СНГ для путешествий

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Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Аналитическое агентство "ТурСтат" составило рейтинг лучших городов СНГ для весенних путешествий российских туристов.

Как сообщает Report, рейтинг составлен по результатам анализа популярности турпоездок весной 2018 года.

Минск, Астана и Баку лидируют в рейтинге весенних путешествий в страны СНГ.

Топ-10 городов СНГ у туристов этой весной составляют Минск (Беларусь), Астана (Казахстан), Баку (Азербайджан), Ереван (Армения), Алматы (Казахстан), Ташкент (Узбекистан), Кишинев (Молдова), Бишкек (Кыргызстан), Душанбе (Таджикистан), Ашхабад (Туркменистан).