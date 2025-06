Баку и Киев обсудили перспективы сотрудничества в сфере туризма

Азербайджан и Украина обсудили возможности сотрудничества в сфере туризма.

Как передает Report, об этом посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев сообщил на своей странице в социальной сети "Х" .

Дипломат отметил, что обсуждения состоялись в Баку в ходе встречи руководителей государственных агентств по туризму Азербайджана и Украины Фуада Нагиева и Натальи Табака.

"В преддверии 71-й сессии Европейской комиссии UNWTO в Баку мы встретились с Фуадом Нагиевым и Натальей Табака. Обсудили совместные туристические проекты, обмен опытом и будущее сотрудничество", - написал он.