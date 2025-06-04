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Баку и Киев обсудили перспективы сотрудничества в сфере туризма

Баку и Киев обсудили перспективы сотрудничества в сфере туризма Посол Украины Юрий Гусев обсудил с главой Госагентства Азербайджана по туризму Фуадом Нагиевым и главой Государственного агентства развития туризма Украины Натальей Табака перспективы сотрудничества двух стран.
Туризм
4 июня 2025 г. 14:33
Баку и Киев обсудили перспективы сотрудничества в сфере туризма

Азербайджан и Украина обсудили возможности сотрудничества в сфере туризма.

Как передает Report, об этом посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев сообщил на своей странице в социальной сети "Х" .

Дипломат отметил, что обсуждения состоялись в Баку в ходе встречи руководителей государственных агентств по туризму Азербайджана и Украины Фуада Нагиева и Натальи Табака.

"В преддверии 71-й сессии Европейской комиссии UNWTO в Баку мы встретились с Фуадом Нагиевым и Натальей Табака. Обсудили совместные туристические проекты, обмен опытом и будущее сотрудничество", - написал он.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Ukraine mull prospects for cooperation in tourism

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