Баку готовится к наплыву туристов на COP29: ожидания, инфраструктура и планы на будущее

В преддверии 29-й конференции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре 2024 года, Азербайджан предпринимает масштабные шаги для подготовки к наплыву туристов. Мероприятие привлечет большое количество гостей, включая делегатов, экс

В преддверии 29-й конференции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре 2024 года, Азербайджан предпринимает масштабные шаги для подготовки к наплыву туристов. Мероприятие привлечет большое количество гостей, включая делегатов, экспертов, представителей СМИ и обычных граждан, желающих узнать больше об изменении климата и усилиях по его борьбе.

Как сообщил Report заместитель председателя правления Азербайджанского бюро по туризму Джаваншир Байрамов, в целях удовлетворения спроса разрабатывается 16 новых туристических маршрутов, охватывающих различные регионы страны и предлагающие знакомство с экотуризмом (заповедники, национальные парки), отдыхом на природе и экстремальными видами спорта. Эти маршруты ориентированы на то, чтобы максимально использовать свободное время, которое будет у многих участников COP29 между неделями конференции.

Ожидается, что большинство туристов будут интересоваться не только участием в конференции, но и знакомством со страной. Для этого власти Азербайджана расширяют возможности размещения, строят новые объекты гостиничного типа, а также модернизируют существующие. Помимо Баку, активно развивается инфраструктура и в других регионах, особенно на Абшеронском полуострове.

По словам Байрамова, после дубайского COP ожидается, что к бакинской конференции будет проявлен еще больший интерес: "Это видно уже и по количеству резерваций отелей. В рамках конференции у нас будут две зоны – голубая и зеленая. В зеленой зоне будут также представлены просто туристы, которые хотят приехать и узнать больше о туристических возможностях страны, в том числе и в рамках защиты окружающей среды".

В этой связи проведение COP29 в Азербайджане может рассматриваться не только как возможность повысить осведомленность о проблемах изменения климата, но и стимулировать развитие туристической отрасли страны.

Количество и качество

Азербайджан позиционирует себя как привлекательное туристическое направление, предлагая гостям не только богатую историю и культуру, но и захватывающие дух пейзажи. Власти страны также делают акцент на гостеприимстве и стремятся к тому, чтобы каждый посетитель чувствовал себя комфортно и получил незабываемые впечатления.

Сегодня, как отметил зампред Бюро по туризму, бронирование отелей ведется не только через официальную платформу, но параллельно очень много отелей и объектов гостиничного типа резервируются через другие платформы: "Мы предполагаем, что размещение гостей будет по всей стране, но в особенности по Баку и Абшерону. В этой связи ожидается очень хороший спрос на все услуги, не только достопримечательности, развлечения, услуги общепита. От этого выиграет вся индустрия, что принесет существенную пользу экономике страны".

Итак, до конца 2024 года Азербайджан станет центром внимания, принимая два крупных мероприятия: Формулу-1 и COP29. Ожидается, что наплыв туристов будет беспрецедентным, в связи с чем помимо отелей и гостиниц, строятся апартаменты, новые жилые комплексы в Sea Breeze, а также завершается подготовка разного уровня баз для размещения, Олимпийской деревни, активно готовятся другие локации по всему Абшерону.

Наряду с этим, особое внимание уделяется классификации отелей. Как отметил Байрамов, в этом году 200 гостиниц прошли оценку на соответствие звездности, а те, кто не соответствовал стандартам, получили рекомендации по улучшению: "Очень большая работа проводилась в этом направлении и в предыдущие годы. Мы проверили все типы объектов гостиничных и туристических услуг, чтобы понять какой у нас имеется ресурс".

Азербайджан готов к вызовам

Стратегия Азербайджана по развитию туризма не лишена рисков. Геополитическая нестабильность может привести к непредвиденным вызовам, а конкуренция со стороны других туристических направлений усиливается. Тем не менее, потенциал Азербайджана как туристического направления огромен.

"Во всем мире наблюдаются разные тренды , в том числе и геополитические события и мы хотим, чтобы дестинация стратегически была готова, потому что если не из этой страны, то из другой страны в Азербайджан могут приехать туристы", - резюмирует Байрамов.

По его словам, параллельно с подготовкой инфраструктуры, ведутся маркетинговые исследования. Анализируются рынки, с акцентом на страны ближнего зарубежья, а в последние несколько лет - Китай и Индию.

"Страна не ограничивается традиционными направлениями и активно осваивает новые. При этом главным является привлечение туристов с высоким уровнем дохода, готовых тратить больше денег и оставаться в стране дольше. Для увеличения туристического потока ведутся переговоры об открытии новых прямых рейсов.

Количество приехавших людей важный показатель, как и качество. Несмотря на падение турпотока на 35% в 2023 году по сравнению с рекордным 2019-м, расходы туристов выросли на 9%. Тогда как в 2019 году в страну прибыло рекордное количество туристов - в 3,2 млн человек.

Ожидается, что в 2024 году показатели туризма вернутся к допандемийному уровню. Уже в феврале этого года количество туристов превысило показатели 2019 года, а в мае разница составила всего несколько процентов", - сказал Байрамов.

Успех Формулы-1 в 2023 году, когда все билеты были распроданы, внушает оптимизм. "В первый год мы наблюдали не такую сильную отдачу, но в последующие годы, в частности в прошлом году все билеты были распроданы, и огромная доля их была реализована иностранцам. Это довольно люксовое мероприятие и иностранцы на Формуле-1 тратят очень много денег, они приезжают либо заранее либо позже, и часто остаются дополнительную неделю для посещения различных туристических мест. COP29 также привлечет большое количество гостей, но большую отдачу ожидаем позже", - заверил представитель Бюро по туризму.

Итак, власти Азербайджана смотрят в будущее с оптимизмом и уверены, что COP29 станет катализатором для долгосрочного развития туризма. Планируется продолжать развивать инфраструктуру, создавать новые туристические продукты и диверсифицировать рынки, чтобы Азербайджан стал еще более привлекательным направлением для туристов со всего мира.

Проведение COP29 в Азербайджане - это не только возможность продемонстрировать страну на международной арене как ответственного и прогрессивного участника борьбы с изменением климата, но и шанс улучшить ее имидж в целом.