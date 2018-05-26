Бакинский Шопинг Фестиваль предоставляет своим участникам возможность выигрыша множества подарков

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Бакинский Шопинг Фестиваль предоставляет своим участникам возможность для доступного и модного семейного шопинга, а также выигрыша множества подарков.

Как сообщили Report в пресс-службе Бакинского Шопинг Фестиваля, на Фестивале в широком ассортименте представлены женская, мужская и детская одежда, парфюмерия, гаджеты и игрушки от различных брендов. К тому же при покупках на сумму более 100 AZN вы можете воспользоваться возможностью Tax Free и получить часть НДС от потраченных средств.

Кроме этого, участникам Бакинского Шопинг Фестиваля предоставляется возможность для развлечений в выходные дни. Совершив покупки на сумму более 100 AZN, вы можете выиграть различные подарки, набирая баллы в игре "Колесо фортуны" в ТЦ Ganjlik Mall или в интерактивной игре "Шопомания" в ТЦ Park Bulvar. Игры проводятся по субботам и воскресеньям с 13:00 до 20:00.

Также вы можете участвовать в онлайн-лотерее фестиваля при покупках на сумму более 100 AZN в магазинах-плательщиках НДС и 50 AZN в магазинах, являющихся плательщиками упрощенного налога. Каждый участник лотереи может выиграть дважды. Пройдя регистрацию на официальном сайте фестиваля по ссылке http://bakushopfest.com/lottery/index.php?p=etrafli/az, вы активируете первый этап лотереи, на котором становится ясно, выиграли ли вы подарок. Независимо от выигрыша вы участвуете в тиражной лотерее, которая пройдет 31 мая. У вас есть шанс выиграть автомобиль Nissan Sunny, а также холодильник, стиральную машину, пылесос, телевизор или другой ценный подарок от остальных спонсоров.

До окончания фестиваля осталось 5 дней. Совершайте покупки в рамках Бакинского Шопинг Фестиваля, наслаждайтесь шопингом всей семьей!