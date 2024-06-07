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Бакинский аэропорт встретил первый рейс авиакомпании Air Montenegro

Бакинский аэропорт встретил первый рейс авиакомпании Air Montenegro 7 июня Международный аэропорт Гейдар Алиев принял первый рейс национального авиаперевозчика Черногории по маршруту Тиват-Баку.
Туризм
7 июня 2024 г. 20:26
Бакинский аэропорт встретил первый рейс авиакомпании Air Montenegro

7 июня Международный аэропорт Гейдар Алиев принял первый рейс национального авиаперевозчика Черногории по маршруту Тиват-Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Самолет авиакомпании Air Montenegro успешно приземлился в Бакинском аэропорту в 13:50 по местному времени.

Черногорский авиаперевозчик будет выполнять полеты по маршруту Тиват-Баку-Тиват два раза в неделю: по понедельникам и пятницам.

Билеты по этому направлению можно приобрести на официальном сайте авиакомпании www.airmontenegro.com.

"Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает предлагать пассажирам больше возможностей для путешествий, привлекая новые авиакомпании и расширяя географию полетов", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Air Montenegro” aviaşirkəti Bakı hava limanına ilk reysini yerinə yetirib

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