Бакинский аэропорт обратился к пассажирам в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы 1"

09:54

В связи с проведением Гран-при Азербайджана 2024 "Формулы 1" в Баку ожидаются ограничения движения на некоторых улицах и проспектах, а также увеличение количества гостей, прибывающих в страну.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Согласно информации, международный аэропорт Гейдара Алиева рекомендует пассажирам планировать свои поездки с учетом этих обстоятельств и выделить дополнительное время для комфортного прибытия в аэропорт.

Для облегчения поездки пассажирам рекомендуется следовать следующим советам:

Прибывать в аэропорт заранее: чтобы без спешки пройти все процедуры безопасности и регистрации, прибывайте в аэропорт как минимум за 2 часа до вылета.

чтобы без спешки пройти все процедуры безопасности и регистрации, прибывайте в аэропорт как минимум за 2 часа до вылета. Регистрироваться онлайн: чтобы минимизировать время ожидания, пройдите регистрацию онлайн до вылета. Некоторые авиакомпании предлагают возможность регистрации за 48 часов до вылета, воспользуйтесь этим для экономии времени.

чтобы минимизировать время ожидания, пройдите регистрацию онлайн до вылета. Некоторые авиакомпании предлагают возможность регистрации за 48 часов до вылета, воспользуйтесь этим для экономии времени. Уточнить терминал вылета заранее: Проверьте, из какого терминала осуществляется ваш рейс, по электронному билету или на сайте авиакомпании заранее, чтобы избежать путаницы.

Проверьте, из какого терминала осуществляется ваш рейс, по электронному билету или на сайте авиакомпании заранее, чтобы избежать путаницы. Воспользоваться услугой «Аэроэкспресс»: для удобной и быстрой поездки в аэропорт и обратно без пробок воспользуйтесь общественным транспортом «Аэроэкспресс», который отправляется от станции метро “28 мая”.

для удобной и быстрой поездки в аэропорт и обратно без пробок воспользуйтесь общественным транспортом «Аэроэкспресс», который отправляется от станции метро “28 мая”. Соблюдать правила парковки: Оставляйте ваше транспортное средство только на специально отведённых для этого местах парковки в аэропорту. В противном случае вы можете заблокировать проходы и помешать движению других автомобилей, создавая искусственные заторы. Для высадки и посадки пассажиров используйте специальные зоны «drop-off», с ограничением до 5 минут.

Оставляйте ваше транспортное средство только на специально отведённых для этого местах парковки в аэропорту. В противном случае вы можете заблокировать проходы и помешать движению других автомобилей, создавая искусственные заторы. Для высадки и посадки пассажиров используйте специальные зоны «drop-off», с ограничением до 5 минут. Оплачивать паркинг онлайн: для экономии времени вы можете оплатить парковку через мобильные приложения AzParking, ABB, Birbank или на платформе Tezödə. Напоминаем, что за первые 15 минут парковки плата не взимается.

для экономии времени вы можете оплатить парковку через мобильные приложения AzParking, ABB, Birbank или на платформе Tezödə. Напоминаем, что за первые 15 минут парковки плата не взимается. Для пассажиров с особыми потребностями: если вам требуется специальная помощь, обязательно сообщите об этом авиакомпании не менее чем за 48 часов до вылета, чтобы вам оказали необходимую поддержку в аэропорту и на борту самолёта.

Отметим, что все службы Международного аэропорта Гейдар Алиев в этот период будут работать в усиленном режиме для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров.