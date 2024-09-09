Бакинский аэропорт обратился к пассажирам в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы 1"

В связи с проведением Гран-при Азербайджана 2024 "Формулы 1" в Баку ожидаются ограничения движения на некоторых улицах и проспектах, а также увеличение количества гостей, прибывающих в страну.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.
Согласно информации, международный аэропорт Гейдара Алиева рекомендует пассажирам планировать свои поездки с учетом этих обстоятельств и выделить дополнительное время для комфортного прибытия в аэропорт.
Для облегчения поездки пассажирам рекомендуется следовать следующим советам:
- Прибывать в аэропорт заранее: чтобы без спешки пройти все процедуры безопасности и регистрации, прибывайте в аэропорт как минимум за 2 часа до вылета.
- Регистрироваться онлайн: чтобы минимизировать время ожидания, пройдите регистрацию онлайн до вылета. Некоторые авиакомпании предлагают возможность регистрации за 48 часов до вылета, воспользуйтесь этим для экономии времени.
- Уточнить терминал вылета заранее: Проверьте, из какого терминала осуществляется ваш рейс, по электронному билету или на сайте авиакомпании заранее, чтобы избежать путаницы.
- Воспользоваться услугой «Аэроэкспресс»: для удобной и быстрой поездки в аэропорт и обратно без пробок воспользуйтесь общественным транспортом «Аэроэкспресс», который отправляется от станции метро “28 мая”.
- Соблюдать правила парковки: Оставляйте ваше транспортное средство только на специально отведённых для этого местах парковки в аэропорту. В противном случае вы можете заблокировать проходы и помешать движению других автомобилей, создавая искусственные заторы. Для высадки и посадки пассажиров используйте специальные зоны «drop-off», с ограничением до 5 минут.
- Оплачивать паркинг онлайн: для экономии времени вы можете оплатить парковку через мобильные приложения AzParking, ABB, Birbank или на платформе Tezödə. Напоминаем, что за первые 15 минут парковки плата не взимается.
- Для пассажиров с особыми потребностями: если вам требуется специальная помощь, обязательно сообщите об этом авиакомпании не менее чем за 48 часов до вылета, чтобы вам оказали необходимую поддержку в аэропорту и на борту самолёта.
Отметим, что все службы Международного аэропорта Гейдар Алиев в этот период будут работать в усиленном режиме для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров.