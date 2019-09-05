​Бакинская нефть, братья Нобель и развитие Батуми - РЕПОРТАЖ

Батуми - столица Аджарии, край с диковинной и живописной природой, столь полюбившийся туристами. Здесь много достопримечательностей и прекрасных музеев.

Сотрудник грузинского бюро Report подготовил репортаж об одном из них - Батумском Технологическом музее

В разгар туристического сезона в музеях наблюдается наплыв посетителей. Приходится даже вносить коррективы в график работы, а в летние месяцы музеи открыты даже на выходных.

Задумка Михеила Саакашвили

В первой половине этого года число посетивших Аджарию азербайджанских туристов превысило 70 тысяч. Ожидается, что с запуском прямого авиарейса Баку-Батуми этот показатель еще более возрастет. Статистика самых посещаемых азербайджанцами мест в Батуми, разумеется, не ведется, но без сомнения, туда можно отнести Батумский Технологический музей, носящий имя братьев Нобелей, не понаслышке известных каждому азербайджанцу.

Идея создания музея при въезде в Батуми принадлежит экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили. Музей распахнул свои двери в мае 2007 года. На церемонии открытия музея, наряду с тогдашним президентом Грузии, принял участие и министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт.

Планируя свой очередной визит в Батуми, я решила непременно посетить музей. Внезапно хлынувший дождь не поколебал моего желания. Найти его оказалось не так-то просто даже таксисту, знающему здешние места как свои пять пальцев. Дело в том, что музей расположен между жилыми домами. Расспросив прохожих, я наконец-то нашла его.

Чем занимались братья Нобели на Кавказе?

Стоимость билетов в музей для взрослых составляет 3 лари, для студентов - 1 лари, а для школьников - 0,5 лари. Я оказалась первым и единственным посетителем музея, пришедшим спозаранку. Экскурсовод сказала, что азербайджанские туристы частенько наведываются сюда. Вскоре в стенах музея появилась съемочная группа телеканала "Рустави-2". Оператор и корреспондент, засучив рукава, тут же приступили к работе. По словам экскурсовода, в свое время в здании музея располагалась Батумская контора нефтепромыслового общества братьев Нобелей, а в последующие годы - отделение полиции.

В экспозиции музея не только раритеты, проливающие свет на деятельность братьев Нобелей на Кавказе, но и любопытные экспонаты, повествующие об экономическом и культурном развитии Батуми. В зале на первом этаже представлены фотографии и документы о деятельности братьев Нобелей и истории Батуми. Несмотря на незначительное количество экспонатов, фотографии и документы позволяют получить полное представление о промышленном буме в Батуми, которому во многом способствовала бакинская нефть. Здесь вы буквально проникаетесь атмосферой тех времен.

Роберт Нобель писал о Батуми: "Среди всевозможных маршрутов транспортировки нефти из Баку я предлагаю выбрать маршрут, пролегающий через Грузию. Так, наряду с территориальной близостью этих стран, необходимо учитывать и совершенно уникальное братство и верность, веками сложившиеся между этими народами. Для таких чужеземцев, как мы, данный фактор имеет исключительное значение. Остальные маршруты сопровождаются довольно большими рисками, поэтому я твердо уверен, что мы должны выбрать именно этот".

Руководство музея уверяет, что экспонаты, касающиеся братьев Нобелей, получены из грузинских архивов.

Колбы с нефтью

Первое, что привлекает внимание при входе в зал, - это изображение Атешгях (Бакинский Храм огнепоклонников) на логотипе нефтяной компании братьев Нобелей. В ходе беседы экскурсовод поинтересовался историей Храма. Я рассказала о том, что вокруг Храма огнепоклонников в Баку создан музей под открытым небом, а комплекс объявлен государственным историко-архитектурным заповедником. Экскурсовод признается, что из рассказов азербайджанских посетителей музея можно почерпнуть много интересного.

В самом центре зала бросаются в глаза колбы, наполненные нефтью, символизируя незаменимую роль "черного золота" в развитии Батуми.

Среди экспонатов музея - два экземпляра книги “Нобели и бакинская нефть”, изданной в 2009 году на азербайджанском и английском языках и посвященной 130-летию деятельности братьев Нобелей в Азербайджане. Экскурсовод любезно сообщает, что эти книги в дар музею преподнесла в 2012 году экс-первая леди Грузии Сандра Рулофс.

В экспозиции представлены фотографии нефтяного терминала, построенного в 1883 году в Батуми при участии братьев Нобелей, а также фотоматериалы об истории железной дороги Баку-Батуми, строительство которой завершилось в том же году.

Бакинские и батумские музеи могут наладить сотрудничество

Запланирована реставрация батумского музея имени братьев Нобелей. Планируется обновить интерьер и экстерьер, создать кафе для посетителей.

Можно значительно обогатить и фонд музея. Этому во многом может поспособствовать музей братьев Нобелей, открывшийся в Баку в 2018 году – спустя год после создания Батумского технологического музея. В бакинском музее собраны предметы быта и интерьера, некогда использовавшиеся семьей Нобелей. Наладив сотрудничество, Бакинский и Батумский музеи могли бы взаимообогащать друг друга, предоставив посетителям более широкую информацию о деятельности братьев Нобелей в Баку и Батуми.