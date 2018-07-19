AzTA: Полеты на турецкие курорты могут выполняться в рамках чартерной программы

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ "В последнее время в адрес туркомпаний поступают обращения, связанные с перевозками пассажиров на турецкие курорты самолетами низкобюджетной авиакомпании Buta Airways".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Азербайджанской ассоциации туризма (AzTA).

Отмечается, что эти самолеты могут эксплуатироваться в рамках чартерной программы ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL). В настоящее время в эксплуатации AZAL имеются такие современные самолеты, как Boeing 787 Dreamliner, Boeing 767, Boeing 757, Airbus A340, Airbus A320, Airbus A319, а являющаяся ее дочерней структурой компания Buta Airways использует современные самолеты Embraer-190 и Embraer 170.

Авиакомпания свободна в выборе типов самолетов по всем направлениям в зависимости от числа пассажиров. На бортах новых самолетов Buta Airways Embraer-190 и Embraer 170, эксплуатируемых в рамках чартерных программ, предлагается полный набор сервиса по стандартам AZAL, включая бесплатный багаж, ручную кладь, горячее питание и др.