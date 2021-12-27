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AzTA: 2022 год будет успешным для туристической индустрии

AzTA: 2022 год будет успешным для туристической индустрии 2021-й год был удачным для туристического сектора Азербайджана.
Туризм
27 декабря 2021 г. 10:38
AzTA: 2022 год будет успешным для туристической индустрии

2021-й год был удачным для туристического сектора Азербайджана.

Об этом Report заявил председатель правления Общественного объединения "Ассоциация туризма Азербайджана" (AzTA) Ахмед Гурбанов.

"В этом году открылись воздушные границы Азербайджана с рядом стран, и в страну хлынул определенный поток туристов. В местные туристические объекты потянулись не только иностранные граждане, но и граждане Азербайджана. Отели в регионах были полностью заполнены в выходные и частично - в будние дни", - отметил он.

По словам А.Гурбанов, 2022 год также будет успешным для туристической индустрии: "В новом году мы ожидаем открытия воздушных и сухопутных границ с рядом стран. Если это произойдет, поток туристов в Азербайджан увеличится. Кроме того, на освобожденных от оккупации территориях реализуется ряд проектов, строятся международные аэропорты. Иностранные туристы смогут совершать поездки в Карабах на самолете".

"В следующем году в Азербайджане также ожидается принятие нового закона "О туризме". Последний закон был принят в 1999 году. В новом законе имеется много важных моментов. В частности, предусматривается создание реестра туристических компаний и отелей, что подвигнет эти объекты работать более прозрачно. То есть информацию о компаниях можно будет увидеть через открытый реестр, и этот фактор приведет к оживлению туристического сектора", - добавил А.Гурбанов.

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Версия на английском языке AzTA: 2021 - successful year for tourism sector
Версия на азербайджанском языке AzTA: "2021-ci il turizm sektoru üçün uğurlu olub"

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