AZPROMO: Туризм в числе важных направлений для стран ОЭС

Туристическая сфера является одним из наиболее важных и перспективных направлений взаимодействия между странами Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Туристическая сфера является одним из наиболее важных и перспективных направлений взаимодействия между странами Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом журналистам заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

По его словам, текстильный сектор входит в число привлекательных направлений для развития сотрудничества между государствами-членами ОЭС, так как все страны организации имеют большой опыт в этой сфере.

Абдуллаев высоко оценил предложение генерального секретаря ОЭС о создании платформы обмена между структурами для продвижения торговли между странами.

"В этом направлении стороны будут работать над будущим сотрудничеством. Кроме того, не исключено проведение совместных выставок в будущем", - заявил он.

Абдуллаев добавил, что на следующих встречах будет уделено внимание вопросу развития транспортно-логистических связей.