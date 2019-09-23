Азербайджанское бюро по туризму будет сотрудничать с двумя онлайн-платформами Китая

Азербайджанское бюро по туризму подписало в Пекине (Китай) меморандум о взаимопонимании с двумя онлайн-платформами Ctrip и Qyer, общее число пользователей которых достигает 400 млн человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на бюро.

Меморандум направлен на развитие туристической продукции, ориентированной на китайский рынок, и увеличения числа граждан Китая, посещающих Азербайджан.

Бюро по туризму провело серию презентаций в Шанхае, Гуанчжоу и Пекине с 16 по 21 сентября.

На мероприятии под названием Azerbaijan-China Roadshow on Travel Trade приняли участие 12 туркомпаний из Азербайджана и около 250 из трех городов Китая.

Встречи в формате B2B (Business-to-Business) проводились среди организаций, специализирующихся в различных областях туризма.

С декабря 2018 года в Пекине действует официальное представительство Азербайджанское бюро по туризму.