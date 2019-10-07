Азербайджанские повара примут участие в гастрономическом фестивале

Азербайджанские шеф-повара примут участие в первом международном гастрономическом фестивале "Г.А.РД", который пройдет 9 октября в Дагестане, сообщает Report со ссылкой на РИА "Дагестан".

По словам организаторов, фестиваль призван объединить в себе три культуры – Грузии, Азербайджана и Дагестана.

На мероприятии планируется проведение конкурса между ведущими шеф-поварами трех культур, где они смогут продемонстрировать свои кулинарные умение. Оценивать участников будет компетентное жюри.

По традиции гости фестиваля смогут попробовать блюда.

Программу фестиваля дополнят выставочные площадки, где посетители смогут приобрести различные сорта дагестанских сыров, меда, чая и других продуктов. Также для гостей будет организована концертная программа с участием танцевальных ансамблей и звезд дагестанской эстрады.

Кульминацией фестиваля станет розыгрыш путевок в Грузию, Азербайджан и путешествие по живописным уголкам Дагестана.