Азербайджанцы стали больше тратить в Грузии

В третьем квартале этого года средние расходы азербайджанских туристов в Грузии составили 524,5 лари (302,32 маната).

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщается в квартальном отчете Национальной администрации туризма Грузии.

В квартальном сравнении средние расходы азербайджанских туристов в соседней стране возросли на 108,5 лари (62,54 маната) или 26%. За 9 месяцев текущего года граждане Азербайджана потратили меньше всех по сравнению с туристами из других стран.

Первое место по объему расходов в соседней стране заняли россияне - 1,323,8 лари (763,04 маната), за ними следуют граждане Турции и Армении – соответственно 816 лари (470,34 маната) и 553,9 лари (319,27 маната).

В целом расходы посетивших соседнюю страну в третьем квартале этого года туристов составили 3,3 млрд лари (более 1,1 млрд долларов).

В отчетном периоде Грузию посетили 547 114 человек из Азербайджана, что на 10,6% превышает годовой показатель. Повторно побывали в соседней стране 92,2%, впервые ее посетили 7,8% азербайджанцев.

Время пребывания азербайджанских туристов Грузии составило в среднем 2,3 дня.