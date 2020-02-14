В 2019 году Грузию посетили 1,5 млн граждан Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Национальное управление статистики Грузии, в годовом сравнении их число возросло на 7,2%.

Азербайджанцы на первом месте по числу иностранных гостей в Грузии.

Грузия приняла в общей сложности 9,4 млн иностранных визитеров, что на 7,8% больше показателя предшествующего года. Число туристов составило 5,1 млн человек, что на 6,8% больше показателя годом ранее.

Чаще всего гости посещали столицу (4,1 млн человек) и Аджарию (2,3 млн человек).