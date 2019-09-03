​Азербайджан вошел в топ-5 стран въездного туризма в Россию

По итогам первого полугодия 2019 года первую десятку стран, из которых иностранцы въезжают в Россию, возглавила Украина с показателем в 3,424 млн. поездок, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Согласно информации российского ТурСтата, следом идет Казахстан (1,569 млн. поездок), на третьем месте расположился Китай (780 тысяч поездок). На четвертом месте - Финляндия. Азербайджан занял пятое место в рейтинге ( 418 тыс. поездок (+6%)).

Далее идут Польша, Германия, Армения, Молдова и Эстония.

Самый значительный рост числа поездок показали Южная Корея (+42%) и Китай (+17%). Также увеличились показатели таких стран как Таиланд (+23%), Монголия (+5%) и Япония (+2%).