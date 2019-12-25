Азербайджан вошел в ТОП-10 обязательных к посещению в 2020 году стран по мнению британцев

Британское общество бэкпэкеров (British Backpacker Society) составило рейтинг стран обязательных к посещению в 2020 году для любителей самостоятельного и активного путешествия, передает Report со ссылкой на сообщение общества.

Согласно данному рейтингу, Азербайджан расположился на 10-м месте среди подобных стран по итогам голосования экспертов в сфере приключенческого туризма со всего мира, входящих в состав данного общества.

"Азербайджан - страна на пересечении Европы и Азии на берегу Каспийского моря - является сокровищницей для путешественников. С захватывающими горами на севере, любопытными грязевыми вулканами на юге, пленительной культурой на западе и самым впечатляющим городом Кавказа - Баку - на востоке, это страна, которая предлагает посетителям разнообразные впечатления на каждом углу", - говорится в сообщении.

Британское общество бэкпэкеров прогнозирует "безграничный рост" азербайджанского туризма в следующем десятилетии, так как Азербайджан проводят эффективную национальную стратегию туристического маркетинга.

Общество также рекомендует посетить Казахстан (5 место), Узбекистан (6 место), Боснию и Герцеговину (7 место), Россию (8 место).

Окончательный список будет опубликован в ближайшее время, где станет известно о первых четырех странах.

Данный рейтинг проводится с 2010 года, а само Общество было создано в 2009 году с целью продвижения и создания условий для приключенческого активного туризма в развивающихся рынках.