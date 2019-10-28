Азербайджан в ТОП-5 лучших туристических направлений в 2020 году

Азербайджан вошел в ТОП-5 лучших туристических направлений по версии путеводителя Lonely Planet, которые следует посетить в 2020 году.

Как передает Report со ссылкой на путеводитель, всего в список вошли 10 стран.

Главным критерием Lonely Planet при оценке туристических направлений было соответствие затраченных средств с полученными впечатлениями.

«Азербайджан – это нетипичный европейский отдых. С высококачественным жильем, едой и впечатлениями вы сможете исследовать интересную и быстроменяющуюся страну при наименьших затратах», - говорится в статье, опубликованной на официальном сайте Lonely Plane.

Первое место в списке заняла провинция Индонезии - Восточная Нуса-Тенггара. Следом за ней расположились Будапешт (Венгрия), Мадхья-Прадеш (Индия), Буффало (США) и Азербайджан.

В список также вошли Сербия, Тунис, Кейптаун (Южная Африка), Афины (Греция), Занзибар (Танзания).