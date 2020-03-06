Азербайджан представит свой туристический потенциал в Москве

С 17 по 19 марта в культурно-выставочном центре "Крокус Экспо" пройдет 27-я Московская международная туристическая выставка (MITT).

Как передает российское бюро Report, Азербайджан представят 25 компаний, которые проинформируют о своих туристических продуктах и услугах. Также будет предоставлена информация о туристическом потенциале страны.

MITT является ведущей деловой площадкой, где встречаются лидеры мирового рынка и демонстрируютcя новинки в канун туристического сезона.

На выставке, которая охватит площадь свыше 35 тыс. квадратных метров, примут участие представители более 65 стран чтобы рассказать о себе, найти новых клиентов и партнеров, а также узнать о трендах индустрии. Греция выступит в качестве государства-партнёра. В первый день работы выставки стартует мероприятие, посвященное теме "Туристические возможности греческих регионов", а также пройдет пресс-конференция министра туризма Греции Хариса Теохариса.

Отметим, что в этом году к участникам MITT присоединилась Ассоциация туристических агентств Турции TURSAB. 18 марта на выставке впервые состоится День Турции - серия мероприятий деловой программы, приуроченных к 100-летнему юбилею установления дипломатических отношений между Россией и Турцией.