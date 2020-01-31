Азербайджан впервые будет представлен на крупнейшей и старейшей в странах Балтии турвыставке

С 7 по 9 февраля очередная проходящая уже в 29 раз туристическая выставка-ярмарка Tourest соберет в выставочном центре Eesti Näitused около 500 экспонентов из 32 стран, среди которых впервые представлены Азербайджан и Узбекистан.

Как передает Report со ссылкой на эстонские СМИ, все они будут вдохновлять посетителей, пробуждать в них тягу к путешествиям, а также смогут дать профессиональные советы в отношении поездок по Эстонии и заграничных путешествий.

По словам Марианн Лугус, генерального секретаря Союза туристических фирм Эстонии, на крупнейшей и старейшей в странах Балтии туристической выставке вновь будет представлено множество стран, к которым жители Эстонии проявляют все больший интерес.

“Жителям Эстонии все больше нравиться ездить по миру — на Tourest они найдут множество превосходных рекомендаций, возможностей и предложений”, — сказала Лугус.

“Если говорить, о дальних странах, большой интерес люди испытывают к Латинской Америке. На Tourest снова будут представлены красочные Гватемала и Куба. Путешественники с удовольствием открывают для себя и страны Центральной Азии и Кавказа — новейшими экспонентами в этом году стали Азербайджан и Узбекистан. Грузия же посетителям Tourest уже хорошо известна”, — пояснила Лугус.

На выставке будет представлен широкий выбор предложений традиционно популярных поездок — в Турцию, на Канарские острова, в юго-восточную Азию, а также множество вариантов отдыха в европейских городах. Как всегда, с возможностями отдыха в Эстонии познакомят все уезды и спа страны. В зале “Отдыхай в Эстонии!” (“Puhka Eestis!”), организованном в сотрудничестве с Центром развития туризма при Фонде содействия развитию предпринимательства, представлена вся прекрасная Эстония — как на ладони. По словам Лугус, организаторы выставки стремятся предоставить интересные сведения, познакомиться с возможностями проведения досуга и, конечно, предложить наиболее выгодные путешествия.

“Жители Эстонии любят путешествовать и их интерес к открытию мира постоянно увеличивается. На Tourest подходящее направление, туристический объект или услугу смогут выбрать бывалые туристы, семьи с детьми и ценящие роскошь молодые пары”, — отметила Лугус.

“На выставке будут представлены лучшие профессионалы Эстонии в области туризма, которые смогут дать подробные советы — такие сведения, как правило, невозможно получить нигде больше. Вопросы, касающиеся авиаперелетов с детьми, страхования багажа, отелей в пункте назначения или чего-то еще — профессиональные консультанты Tourest годами выполняли превосходную работу и теперь стремятся поделиться с посетителями накопленными знаниями”, — добавила Лугус.

На Tourest стоит заглянуть и тем, кто еще не определился, куда конкретно они хотят отправиться. В программу туристического клуба “Reisiklubi” в главном холле включены выступления путешественников, которые поделятся свежими впечатлениями из недавно посещенных стран. Например, в пятницу певица Хелен Адамсон расскажет о своей поездке в Оман, а в субботу разговор пойдет о Танзании, Азербайджане и ЮАР.