Азербайджан попал в 10-ку самых популярных стран для отдыха этим летом

Каждый десятый билет, купленный на лето за границу в России, — в Грузию, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Специалисты сервиса путешествий Туту.ру проанализировали все приобретенные по акции раннего бронирования авиабилеты с датой вылета с 1 июня по 1 сентября 2019 года.

Второе лето подряд самостоятельные путешественники выбирают прежде всего Грузию, которая занимает первую строчку в рейтинге. На втором месте — Черногория, а замыкает тройку лидеров Испания. При этом стоимость авиабилетов в Грузию увеличилась на 9%, в Черногорию – на 7%, а перелет в Испанию, напротив, подешевел на 6%.

Также в первой пятерке Италия и Германия (последняя в прошлом году не входила в подобный рейтинг).

В десятку самых популярных стран попали также Болгария, Казахстан, Молдова, Кыргызстан и Азербайджан.

Стоимость авиабилетов в Болгарию выросла всего на 7%, а вот в Молдову – на четверть, в Кыргызстан - на 20%, в Азербайджан – на 15%.