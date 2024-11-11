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Новые веганские рестораны предлагается открывать в Азербайджане

Новые веганские рестораны предлагается открывать в Азербайджане 17:27
Туризм
11 ноября 2024 г. 17:46
Новые веганские рестораны предлагается открывать в Азербайджане

Для продвижения здорового образа жизни в Азербайджане и поощрения населения к употреблению растительной пищи важно открытие новых веганских ресторанов.

Об этом в комментарии Report сказала представитель Международной Веганской Ассоциации Елена Грамм.

По ее словам, веганство приносит пользу не только в вопросе защиты животных, но и здоровья людей: "С таким подходом мы можем создать новую и интересную культуру питания в Азербайджане. Растительная пища богата высоким содержанием витаминов, минералов и антиоксидантов, что помогает предотвратить сердечные заболевания, нормализовать кровяное давление и улучшить общее здоровье. Кроме того, этот режим питания считается идеальным для снижения веса и поддержания низкого уровня холестерина".

Грамм отметила, что открытие новых веганских ресторанов в Азербайджане внесет важный вклад в развитие сектора туризма.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yeni veqan restoranlarının fəaliyyətə başlaması təklif olunur

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