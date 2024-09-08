Азербайджанское виноделие: Традиции и амбиции - РЕПОРТАЖ

Каждую осень живописные холмы Шамахи превращаются в настоящий центр винного искусства и культурных традиций Азербайджана. Именно здесь, среди виноградников, родился один из самых долгожданных и ярких праздников – Фестиваль вина и винограда. Этот уникальны

Каждую осень живописные холмы Шамахи превращаются в настоящий центр винного искусства и культурных традиций Азербайджана. Именно здесь, среди виноградников, родился один из самых долгожданных и ярких праздников – Фестиваль вина и винограда. Этот уникальный фестиваль не только привлекает туристов и местных жителей, но и сохраняет вековые традиции виноделия, укрепляя культуру и экономику региона.

История и будущее виноделия

Мир ассоциирует разные страны с их уникальными напитками. Азербайджан же, обладающий древними традициями виноделия и великолепными природными условиями, до недавнего времени не мог продвигать свои напитки на международном уровне. Тогда как история азербайджанского виноделия получила новый импульс еще в конце XIX века, когда немецкие специалисты по вину и коньяку поселились в районах Шамкира, Товуза, Гейгеля и Физули, где заложили виноградники. Они оценили уникальные природные условия этих земель, сравнив их с лучшими винодельческими регионами Европы. Виноделие стало важной частью экономики этих районов, а качество местных вин быстро выросло.

Виноделие в Шамахе также имеет древние корни и было одним из важных ремесел региона на протяжении веков. Благодаря мягкому климату и плодородной почве, этот район идеально подходит для выращивания винограда. Виноделы региона из поколения в поколение передают секреты производства вина, сохраняя уникальные сорта винограда, такие как мадраса и другие автохтонные виды.

Одним из показателей возрождения виноделия в стране стал ежегодный Фестиваль вина и винограда в Шамахе, который привлекает не только местных жителей, но и множество иностранных туристов. Третий фестиваль, проходящий 7-8 сентября в селе Мейсари Шамахинского района, собрал тысячи людей, среди которых есть как туристы, так и представители винодельческой индустрии. В рамках мероприятия 23 винных бренда предлагают свою продукцию гостям фестиваля, и атмосфера праздника, наполненная музыкой, танцами и дегустациями, оставляет незабываемые впечатления.

Церемония открытия фестиваля прошла с участием помощника Президента Азербайджана, исполнительного директора Фонда Гейдара Алиева Анара Алакбарова, председателя Государственного агентства по туризму Фуада Нагиева и других официальных лиц. В своем выступлении глава Исполнительной власти Шамахинского района Тахир Мамедов отметил, что туристический потенциал региона огромен. Когда-то известный исключительно как аграрный регион, Шамахи сейчас активно развивает агротуризм и другие направления туризма.

«Сегодняшнее мероприятие является частью модели развития туристической сферы», — сказал Т. Мамедов, добавив, что новая концепция развития туризма в регионе уже приносит плоды. Он подчеркнул, что благодаря культурным традициям, таким как поэзия, музыка и ковроткачество, а также историческим памятникам, Шамахи может предложить туристам уникальный опыт, и этот фестиваль – лишь часть этого нового подхода.

Советник председателя Госагентства по туризму Кенан Гулузаде также выступил на церемонии открытия, отметив важность фестиваля. «Этот фестиваль уже занял свое место в туристическом календаре. Это, возможно, самый профессиональный, самый вкусный и самый веселый фестиваль Азербайджана", — отметил К. Гулузаде, добавив, что с каждым годом фестиваль будет расширяться и, возможно, приобретет международный характер.

По его словам, виноделие в Азербайджане сейчас переживает новый этап развития, а традиции виноградарства и виноделия в стране очень древние и богатые.

К.Гулузаде также подчеркнул, что уже два года на этом фестивале представлены вина из освобожденных от оккупации территорий, и сообщил, что привезены вина из села Туг Ходжавендского района и других мест.

Он пригласил всех гостей попробовать аутентичные карабахские вина, отметив важность продвижения местного виноделия как среди местных, так и среди иностранных туристов. Винные туристические маршруты, охватывающие северные и западные коридоры Азербайджана, становятся одними из самых успешных в Европе, и фестиваль в Шамахе играет важную роль в их развитии.

«Наши успехи растут из года в год. Думаю, вы собрались здесь не столько наслаждаться словами, сколько наслаждаться вином. Так что пусть ваши бокалы будут полными", - подчеркнул К. Гулузаде.

Отметив, что в первый день фестиваля предварительно было зарезервировано более четырех тысяч участников, представитель Госагентства выразил уверенность, что сегодня, во второй день фестиваля, участников будет еще больше. «В целом, число участников фестиваля растет из года в год»,- подытожил он.

Праздник всех чувств

Фестиваль вина и винограда в Шамахе представляет собой не только ярмарку с разнообразными сортами вин, но и широкий спектр культурных мероприятий. Это яркое шоу, где каждый найдет что-то для себя. Концерты народной музыки, танцевальные представления, мастер-классы по приготовлению традиционных блюд – все это создает атмосферу настоящего кавказского праздника. Гости могут не только попробовать вино, но и приобрести местные продукты, сувениры и, конечно же, вино.

Мастера виноделия с удовольствием делятся секретами своего ремесла, рассказывая о древних традициях и инновационных методах производства.

Также в рамках фестиваля проходят концерты, выставки ремесленников, традиционные азербайджанские танцы и музыкальные выступления. Это делает праздник по-настоящему многообразным и интересным для гостей всех возрастов. Особое внимание уделяется традициям и культуре: на ярмарке можно попробовать национальные блюда и приобрести изделия народного творчества.

Экономическое значение фестиваля

Фестиваль играет важную роль не только в сохранении культурного наследия, но и в развитии туризма и винной индустрии Азербайджана. С каждым годом он привлекает все больше иностранных гостей, что способствует развитию региона и повышению интереса к азербайджанским винам на международном уровне.

Фестиваль поддерживает местных виноделов, открывая им новые возможности для продвижения своей продукции и обмена опытом с международными коллегами. Это не только способствует популяризации азербайджанских вин, но и помогает развивать экспортный потенциал страны. Иностранцы, присутствующие на фестивале, в буквальном смысле наслаждались мероприятием. И можно было заметить у всех в руках, как у местных, так и зарубежных гостей фестиваля бутылки с вином. Приятные впечатления о фестивале , о которых они могут рассказать своим близким и друзьям, а также дать продегустировать приобретенным в Шамахе напитком, пробудят интерес к нашей стране еще больше.

Сегодня Азербайджан делает значительные шаги в производстве вина и ликеров, стремясь заявить о себе как стране с продукцией мирового уровня. Природные условия некоторых регионов страны, таких как Шамахинский, Шамкирский, Гейгельский, Агдамский, Физулинский и Джалилабадский районы, ничем не уступают знаменитым винодельческим регионам Франции, Испании, Чили и Португалии. Местные сорта винограда, такие как ркацители, имеют высокую технологическую сладость, что является залогом качественного вина.

Что касается предлагаемых на фестивале винных брендов, среди них есть такие марки вина, которые, по словам опытных дегустаторов, ничем не уступают мировым маркам - как по вкусу, так и по экологической чистоте.

Стоит отметить, что Азербайджан также начал производство новых марок вина, которые, по мнению опытных дегустаторов, могут конкурировать с мировыми брендами. Одним из перспективных сортов стало вино Xindoqni, производимое в Гадруте из уникального винограда, выращиваемого в селе Туг. Этот сорт имеет потенциал стать одной из визитных карточек азербайджанского виноделия на международной арене.

В будущем фестиваль в Шамахе может превратиться из просто развлекательного мероприятия в площадку для обсуждения актуальных вопросов виноделия. Виноделы, эксперты и любители вина со всего мира будут собираются здесь, чтобы поделиться опытом, обсудить новые тренды и наметить планы на будущее.

Влияние на культуру и туризм

Благодаря фестивалю, Шамаха становится еще более привлекательным направлением для туристов, интересующихся культурой, историей и гастрономией Азербайджана. Регион предлагает уникальное сочетание природной красоты, исторических памятников и традиционной культуры, что делает его идеальным местом для организации подобных мероприятий.

Данное мероприятие способствует укреплению связи между городами и регионами Азербайджана, развивая внутренний туризм и способствуя обмену культурным опытом.

К слову напомним, что Азербайджан является членом культурного маршрута Iter Vitis по материальному и нематериальному винодельческому наследию, созданного Советом Европы и Европейским институтом культурных маршрутов с целью продвижения винного наследия и винного туризма, а также устойчивых видов туризма, объединяющего винодельческие маршруты 20 стран.

Поэтому Фестиваль вина и винограда в Шамахе можно считать не просто праздником, а важным культурным и экономическим событием. Он объединяет традиции, историю и современные возможности виноделия, делая Азербайджан одной из ярких винных стран региона. Этот фестиваль показывает, как древние традиции могут жить в современном мире, принося радость и пользу людям, способствуя развитию туризма и укреплению экономики.

Итак, если вы хотите окунуться в атмосферу настоящего кавказского праздника и попробовать лучшие вина региона, то фестиваль в Шамахе – это именно то место, которое вам нужно.



Фото: Вугар Ханларов