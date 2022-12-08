Азербайджанское бюро туризма: Есть потребность в продавцах туристических продуктов

Азербайджану нужны участники туристической индустрии, которые продают туристические продукты по своим каналам и за счет собственных ресурсов.

Азербайджану нужны участники туристической индустрии, которые продают туристические продукты по своим каналам и за счет собственных ресурсов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления Азербайджанского бюро туризма при Государственном агентстве по туризму Бахруз Аскеров на прошедшем в Баку Азербайджанском туристическом саммите.

"Создание какого-либо продукта с нуля и доставка его группам не должны рассматриваться как работа нашего Бюро. Азербайджанское бюро по туризму не продает продукты, это не отражено в нашем уставе. Туризм - это тоже индустрия, и в ней есть различные подгруппы, основные игроки, например, отели, туристические компании. Важно чтобы эти игроки реализовывали туристический продукт по своим каналам и за счет собственных ресурсов", - сказал Аскеров.