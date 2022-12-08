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Азербайджанское бюро туризма: Есть потребность в продавцах туристических продуктов

Азербайджанское бюро туризма: Есть потребность в продавцах туристических продуктов Азербайджану нужны участники туристической индустрии, которые продают туристические продукты по своим каналам и за счет собственных ресурсов.
Туризм
8 декабря 2022 г. 17:01
Азербайджанское бюро туризма: Есть потребность в продавцах туристических продуктов

Азербайджану нужны участники туристической индустрии, которые продают туристические продукты по своим каналам и за счет собственных ресурсов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя правления Азербайджанского бюро туризма при Государственном агентстве по туризму Бахруз Аскеров на прошедшем в Баку Азербайджанском туристическом саммите.

"Создание какого-либо продукта с нуля и доставка его группам не должны рассматриваться как работа нашего Бюро. Азербайджанское бюро по туризму не продает продукты, это не отражено в нашем уставе. Туризм - это тоже индустрия, и в ней есть различные подгруппы, основные игроки, например, отели, туристические компании. Важно чтобы эти игроки реализовывали туристический продукт по своим каналам и за счет собственных ресурсов", - сказал Аскеров.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Türizm Bürosu: "Turizm məhsullarının satıcılarına ehtiyac var"

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