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Азербайджанское бюро туризма будет сотрудничать с Flynas

Азербайджанское бюро туризма будет сотрудничать с Flynas Азербайджанское бюро туризма при Государственном агентстве по туризму и авиакомпания Flynas (Саудовская Аравия) подписали меморандум о взаимопонимании с целью расширения сотрудничества в сфере туризма.
Туризм
20 декабря 2022 г. 16:38
Азербайджанское бюро туризма будет сотрудничать с Flynas

Азербайджанское бюро туризма при Государственном агентстве по туризму и авиакомпания Flynas (Саудовская Аравия) подписали меморандум о взаимопонимании с целью расширения сотрудничества в сфере туризма.

Как сообщает Report со ссылкой на бюро туризма, документ подписали председатель совета директоров бюро Флориан Зенгстшмид и вице-президент по международным продажам Flynas Абдулилах Алейди.

Меморандум предусматривает взаимный обмен опытом, продвижение потенциальных мероприятий по развитию туризма между двумя странами, а также разработку совместных проектов, которые будут стимулировать рост туристического потока.

Зенгстшмид отметил, что целью является привлечение большего числа граждан Саудовской Аравии в Азербайджан с помощью упрощенного процесса получения электронной визы и прямых авиарейсов.

Алейди отметил, что компания, которую он представляет, является первой авиакомпанией, выполняющей рейсы из Саудовской Аравии в Азербайджан (запущены в 2018 году), и подписанный меморандум внесет положительный вклад в увеличение турпотока в Азербайджан.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan Tourism Board to cooperate with Saudi Arabian airline
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Turizm Bürosu Səudiyyə Ərəbistanı aviaşirkəti ilə əməkdaşlıq edəcək

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