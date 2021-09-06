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Азербайджанское бюро по туризму запустило сотрудничество с международной платформой

Азербайджанское бюро по туризму запустило сотрудничество с международной платформой Азербайджанское бюро по туризму начало цифровое сотрудничество со всемирно известной платформой Expedia, позволяющей бронировать авиабилеты, отели, турпакеты и турпоездки в онлайн-режиме.
Туризм
6 сентября 2021 г. 15:47
Азербайджанское бюро по туризму запустило сотрудничество с международной платформой

Азербайджанское бюро по туризму начало цифровое сотрудничество со всемирно известной платформой Expedia, позволяющей бронировать авиабилеты, отели, турпакеты и турпоездки в онлайн-режиме.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

В рамках сотрудничества на сайтах expedia.com и hotels.com размещена подробная информация о рейсах, отелях и туристических предложениях Азербайджана. Целевой аудиторией размещенных данных были выбраны Ближний Восток, Великобритания, Турция, Россия и Израиль.

Генеральный исполнительный директор Азербайджанского бюро по туризму Флориан Зенгстшмид отметил, что Азербайджан постепенно восстанавливает свою деятельность на международных рынках.

Он отметил, что наряду с Expedia, они сотрудничают с платформами Skyscanner, Wego, Aviasales, через международные медиа-платформы продолжается работа по доведению туристических возможностей Азербайджана до широкой публики.

Генеральный исполнительный директор рассказал, что в ближайшее время на выставке "Expo 2020 Dubai" планируется представить предложения по 4 туристическим маршрутам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Turizm Bürosu beynəlxalq platforma ilə əməkdaşlığa başlayıb

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