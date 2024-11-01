Азербайджанский национальный центр кулинарии провел тренинги для работников объектов общепита

Завершились тренинги для сотрудников ресторанов при отелях и других предприятий общественного питания в рамках подготовки к климатической конференции COP29.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, тренинги были организованы агентством и подведомственным ему Азербайджанским национальным центром кулинарии.
Согласно информации, в 30-дневных тренингах приняли участие более 500 представителей из 220 объектов.
На тренингах специалисты Агентства продовольственной безопасности Азербайджана также предоставили информацию о безопасности пищевых продуктов и соответствующем законодательстве.
12 человек прошли 8-дневный тренинг "Обучение тренеров" под руководством международных экспертов Всемирной ассоциации обществ шеф-поваров (Wordlchefs).