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Азербайджанский национальный центр кулинарии провел тренинги для работников объектов общепита

Азербайджанский национальный центр кулинарии провел тренинги для работников объектов общепита Завершились тренинги для сотрудников ресторанов при отелях и других предприятий общественного питания в рамках подготовки к климатической конференции COP29.
Туризм
1 ноября 2024 г. 15:49
Азербайджанский национальный центр кулинарии провел тренинги для работников объектов общепита

Завершились тренинги для сотрудников ресторанов при отелях и других предприятий общественного питания в рамках подготовки к климатической конференции COP29.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, тренинги были организованы агентством и подведомственным ему Азербайджанским национальным центром кулинарии.

Согласно информации, в 30-дневных тренингах приняли участие более 500 представителей из 220 объектов.

На тренингах специалисты Агентства продовольственной безопасности Азербайджана также предоставили информацию о безопасности пищевых продуктов и соответствующем законодательстве.

12 человек прошли 8-дневный тренинг "Обучение тренеров" под руководством международных экспертов Всемирной ассоциации обществ шеф-поваров (Wordlchefs).

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Версия на английском языке ФотоNational Culinary Center conductes training as part of preparations for COP29
Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Kulinariya Mərkəzi COP29-a hazırlıqlar çərçivəsində təlimlər keçirib

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