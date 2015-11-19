​Азербайджанские туристы массово отказываются от турпакетов во Францию

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Спрос на организуемые туристическими компаниями Азербайджана туры во Францию резко сократился из-за недавних террористических актов в Париже.

Согласно результатам опроса, проведенного Report среди туристических компаний, стало известно, что многие туроператоры отказались от организации туров в этом направлении в преддверии Нового года. В реализующих эти турпакеты компаниях наблюдается массовый отказ клиентов от ранее заказанных туров.

Как сообщили в компании Millennium Tourism and Congress DMC, отказ клиентов от туров во Францию связан с недавними терактами в Париже: "До терактов наша компания продавала около 10-ти турпакетов во Францию в месяц. Однако после известных событий мы не получили ни одного заказа в этом направлении".

В компании OK Tours клиенты также возвращают ранее забронированные турпакеты во Францию: "От билетов отказались две семьи в составе 7 человек, которые собирались в путешествие во Францию в этом месяце. Причиной отказа стали теракты в этой стране. Наши клиенты посчитали, что находиться в этой стране небезопасно. Сейчас продажи практически сошли на нет, поэтому наша компания отказалась от проведения новогодних акций в данном направлении".

Компания Regea Travel, организующая туры во Францию, столкнулась с аналогичной проблемой: "Продажи туров в этом направлении значительно сократились. Из 10 клиентов, купивших и забронировавших туры, 7 отказались от заказов. Продажи билетов находятся на очень низком уровне из-за отсутствия спроса, поэтому мы не планируем организацию турпакетов во Францию на новогодние праздники".