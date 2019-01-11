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    Азербайджанские туристы лидируют по числу туристов в российском Железноводске - ВИДЕО

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Азербайджанские туристы предпочитают отдыхать в российском городе Железноводск.

    Как передает Report, об этом рассказали в администрации Железноводска.

    Железноводск в прошлом году посетили более 120 тысяч иностранных гостей.

    Абсолютным лидером по количеству туристов в 2018 стал Азербайджан — более полутора тысяч. Не отстают также Казахстан, Узбекистан и Армения. Были в Железноводске и гости из Израиля, Греции, Италии, Австралии и США.

    Для отдыха туристы из Европы и США выбирают не элитные санатории и гостиницы, а здравницы эконом-класса.

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