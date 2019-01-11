Азербайджанские туристы лидируют по числу туристов в российском Железноводске - ВИДЕО

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Азербайджанские туристы предпочитают отдыхать в российском городе Железноводск.

Как передает Report, об этом рассказали в администрации Железноводска.

Железноводск в прошлом году посетили более 120 тысяч иностранных гостей.

Абсолютным лидером по количеству туристов в 2018 стал Азербайджан — более полутора тысяч. Не отстают также Казахстан, Узбекистан и Армения. Были в Железноводске и гости из Израиля, Греции, Италии, Австралии и США.

Для отдыха туристы из Европы и США выбирают не элитные санатории и гостиницы, а здравницы эконом-класса.