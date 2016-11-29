Азербайджанские предприниматели примут участие на международной конференции в Уфе

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ В Уфе пройдет международная конференция.

Как сообщили из Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo), конференция запланирована на 1-2 декабря.

На конференцию приглашены члены второго форума по малому бизнесу стран BRIKS (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Желающие получить подробную информацию и участвовать на мероприятии могут обратиться в Azpromo.