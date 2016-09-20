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    Азербайджанские предприниматели приглашены на инвестиционный форум в Украине

    Мероприятие пройдет в период с 30 сентября по 1 октября 2016 года

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ В Украине пройдет IX международный инвестиционный форум "Таврийские горизонты: сотрудничество, инвестиции, экономическое развитие".

    Как сообщили Report из Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo), мероприятие пройдет в городе Новая Каховка Херсонской области в период с 30 сентября по 1 октября 2016 года.

    На форуме будут представлены инвестиционные возможности крупнейшего промышленного региона Украины – Херсонской области в туристическом, транспортном, промышленном, строительном, энергетическом и других секторах. Наряду с местными инвесторами, на мероприятии примут участие представители деловых кругов Китая, Италии, Франции, Ирана и других стран.

    Азербайджанские предприниматели, желающие принять участие в работе форума, могут обратиться за дополнительной информацией в Azpromo.

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