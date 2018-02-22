Азербайджанская продукция продемонстрирована в Болгарии

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан продемонстрировал в Софии (Болгария) свой туристический потенциал, историю, традиции и культуру.

Как сообщает Report со ссылкой на болгарские СМИ, это стало возможным в рамках международной выставки HOLIDAY & SPA EXPO.

Участие в выставке было организовано посольством Азербайджана в Болгарии, Ассоциацией туризма Азербайджана и авиакомпанией Buta Airways. На стенде страны были представлены вина и национальные блюда Азербайджана.