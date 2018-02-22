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    Азербайджанская продукция продемонстрирована в Болгарии

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан продемонстрировал в Софии (Болгария) свой туристический потенциал, историю, традиции и культуру.

    Как сообщает Report со ссылкой на болгарские СМИ, это стало возможным в рамках международной выставки HOLIDAY & SPA EXPO.

    Участие в выставке было организовано посольством Азербайджана в Болгарии, Ассоциацией туризма Азербайджана и авиакомпанией Buta Airways. На стенде страны были представлены вина и национальные блюда Азербайджана.

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