О нас

Азербайджанская кулинария представлена в Туркменистане на полях конференции ООН

Азербайджанская кулинария представлена в Туркменистане на полях конференции ООН 16:03
Туризм
7 августа 2025 г. 16:36
Азербайджанская кулинария представлена в Туркменистане на полях конференции ООН

Образцы азербайджанской кулинарии представлены в туристической зоне "Аваза" в Туркменистане в рамках "Национальных дней Азербайджана".

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, демонстрация организована агентством совместно с подведомственным ему Национальным центром кулинарии в рамках III Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

В кулинарной секции выставочной зоны представлены традиционные блюда и национальные сладости азербайджанской кухни, а также продемонстрированы кулинарные традиции страны.

Посетители могут ознакомиться с концепцией стенда, оформленного на основе элементов азербайджанской гастрономии, включенной в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а также с блюдами, схожими с туркменскими - такими как кутаб и тандыр.

Мероприятие завершится 8 августа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani cuisine presented in Turkmenistan on sidelines of UN conference
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın milli kulinariya ənənələri Türkmənistanda nümayiş etdirilir

Другие новости из категории

Азербайджан и Бельгия обсудили открытие прямого авиасообщения
Азербайджан и Бельгия обсудили открытие прямого авиасообщения
6 августа 2025 г. 18:38
Азербайджан планирует строительство в Казахстане туристического комплекса стоимостью $20 млн
Азербайджан планирует строительство в Казахстане туристического комплекса стоимостью $20 млн
6 августа 2025 г. 10:24
В Карабахе и Балакяне будет развиваться горный и горнолыжный туризм
В Карабахе и Балакяне будет развиваться горный и горнолыжный туризм
6 августа 2025 г. 10:06
Азербайджан делает ставку на премиальный туризм
ФотоАзербайджан делает ставку на премиальный туризм
2 августа 2025 г. 19:41
Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили развитие туристических связей
Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили развитие туристических связей
31 июля 2025 г. 17:22
Азербайджан покоряет сердца туристов из стран Африки: турпоток вырос на 29%
Азербайджан покоряет сердца туристов из стран Африки: турпоток вырос на 29%
31 июля 2025 г. 15:10
Счетная палата выявила финансовые нарушения в Госагентстве по туризму
Счетная палата выявила финансовые нарушения в Госагентстве по туризму
30 июля 2025 г. 15:26
Итоги аудита: почти миллион манатов потрачен незаконно на уборку заповедников
Итоги аудита: почти миллион манатов потрачен незаконно на уборку заповедников
30 июля 2025 г. 15:17
В июне турпоток из стран Центральной Азии в Азербайджан увеличился на 17%
В июне турпоток из стран Центральной Азии в Азербайджан увеличился на 17%
29 июля 2025 г. 17:39
Travel Tomorrow: Азербайджанская кухня – богатое разнообразие традиционных блюд
Travel Tomorrow: Азербайджанская кухня – богатое разнообразие традиционных блюд
29 июля 2025 г. 15:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi