Азербайджанская кулинария представлена в Туркменистане на полях конференции ООН

16:03

Образцы азербайджанской кулинарии представлены в туристической зоне "Аваза" в Туркменистане в рамках "Национальных дней Азербайджана".

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму, демонстрация организована агентством совместно с подведомственным ему Национальным центром кулинарии в рамках III Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

В кулинарной секции выставочной зоны представлены традиционные блюда и национальные сладости азербайджанской кухни, а также продемонстрированы кулинарные традиции страны.

Посетители могут ознакомиться с концепцией стенда, оформленного на основе элементов азербайджанской гастрономии, включенной в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а также с блюдами, схожими с туркменскими - такими как кутаб и тандыр.

Мероприятие завершится 8 августа.