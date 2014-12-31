​Азербайджанцы занимают второе место по числу туристов в Грузии

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ С начала года Грузию посетили около 1,567 тыс. туристов, что на 12% больше аналогичного показателя годом ранее. Об этом сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

Так, по показателям с января по август 2014 года государственную границу Грузии пересекли 3,686 млн. визитеров. Это на 3% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Из них, транзитом в Грузии побывали 698,3 тыс. иностранцев. Большая часть визитеров была из Турции. На втором месте граждане Азербайджана, на третьем - Армении. За ними следуют граждане России, стран Евросоюза и другие.